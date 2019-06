Des gros bras à Bressuire pour les Highland Games

Bressuire, France

Bressuire à la mode écossaise ce samedi et ce dimanche. C'est la 10e édition des Highland Games au parc du château. Avec d'abord du sport et notamment le fameux lancer de tronc d'arbre. Mais aussi de la musique avec cornemuses et tambours.

Côté lancer, il y a 12 participants dont un Deux-Sévrien, Maxime Billeau. Des gros bras qui "font 100 kilos pour les plus légers, sinon il faut s'abstenir", sourit Alain Rousselot, l'un des organisateurs "après il y a en des plus ou moins grands mais au minimum ils font 1m80". Neuf épreuves vont se dérouler pendant le week-end dont le lancer de pierre (lourd et léger), le lancer du marteau (lourd et léger), le lancer du poids en longueur, en hauteur et, le plus connu, le retourné de tronc d'arbre !

Les organisateurs prévoient même un contrôle anti-dopage

Des troncs qui mesurent entre 5m50 et 6m et dont le poids tourne autour des 65 kilos, cela dépend de la météo. "Le but, c'est que le tronc retombe le plus droit possible, ce n'est pas une mesure de distance mais une mesure de retournement. A midi pile c'est le lancer parfait !", explique Alain Rousselot. Des juges homologués seront chargés des mesures. Et il est même prévu un contrôle anti-dopage !

Les participants auront tous le kilt, "contrairement à la tradition avec un short dessous parce que pendant les lancers le kilt vole légèrement", précise l'organisateur.

200 musiciens attendus

Les Highland Games, ce ne sont pas que du sport. C'est aussi des danses et de la musique. Avec un concours d'ensemble de cornemuses et de tambours, ce qu'on appelle les pipe bands. 10 formations seront présentes. Le célèbre Bagad de Lann-Bihoué sera là le samedi. Un défilé est prévu dans les rues de Bressuire le samedi matin.

Infos pratiques : l'entrée pour les adultes est à 10 euros le samedi, 8 euros le dimanche. 16 euros le pass deux jours. Plus d'informations sur le programme ici.