Des habitants et élus de Gorron chantent leur amour pour leur commune sur l'air des Trois Cafés Gourmands

Gorron, France

La vidéo a été publié ce samedi soir sur la page Facebook de la ville de Gorron, et elle comptabilise déjà des milliers des vues et des centaines de partages. Des habitants et élus font la promotion de leur ville en chanson. Dont le maire Jean-Marc Allain, qui pousse la chansonnette, avec Natacha Blanchetière et Laura Boutilly.

C'est la chanson "À nos souvenirs" du groupe corrézien Trois Cafés Gourmands qui a été choisie pour vanter les mérites de la vie à Gorron, "la Terre Promise", "un coin de paradis".

Les paroliers ont notamment mis en lumière l'action des différentes associations, culturelles ou sportives, et la gastronomie locale.

On vous propose de découvrir cette version gorronnaise !

Les commentaires sont nombreux sur la page Facebook de la ville de Gorron. "Très belle reprise", écrit Karine, "excellente ritournelle" ajoute Valérie, "excellent pour la promotion", estime Isabelle. "C'est le nouveau tube de l'année" sourit Marie.

Et si les autres communes mayennaises proposaient leur version ?