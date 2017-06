Des Hand Spinners au chocolat, la création d'une pâtisserie mayennaise

Le chef chocolatier du "Petit Prince", une pâtisserie du centre de Laval, a eu la bonne idée de surfer sur une mode qui fait fureur dans les cours de récré : le Hand Spinner. C'est ludique et ça se croque.

Vos enfants vous en réclament. Ils veulent jouer avec. Ce sont les Hand Spinners, des petites toupies furieusement tendance en ce moment. Eh bien, désormais, ils vont vous en réclamer encore plus. Car, en Mayenne, non seulement les Hand Spinners on peut les faire tourner mais en plus on peut les manger !

Et en plus, on peut les faire tourner !

Une pâtisserie mayennaise, "Le Petit Prince", vient de lancer cette création tout chocolat. Chocolat noir et chocolat lait-caramel (3 euros l'unité). Le magasin en fabrique plusieurs dizaines chaque jour et ça se vend, si l'on ose dire, comme des petits pains. Guillaume Dufour est le patron du "Petit Prince" : "on fait partie de l'actualité des enfants et par ce biais on continue à communiquer sur le goût. On a un bon stock mais parfois ça peut vite partir. Il y a des gens qui en prennent 4, 6 ou 8 en même temps. On va faire ça jusqu'aux grandes vacances. C'était une petite aventure sympathique et si on peut faire plaisir et faire sourire c'est génial !"