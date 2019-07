Des icaunais passionnés de 2 CV traversent l'Europe pour un rassemblement mondial

Auxerre, France

5 000 deudeuches... La mondiale 2 CV est le plus grand rassemblement au monde de la mythique voiture de Citroën. Et cette année, une dizaine de 2 CV immatriculées "89" seront du rendez-vous.

Quatre adhérents du club des Arcandiers de la Deuch, basé en Puisaye, sont partis ce lundi matin depuis Auxerre avec leur famille. Ils rallient Samobor, au nord de Zagreb, en passant par la suisse et l'Autriche. 1 300 kms en trois jours pour retrouver d'autres amoureux de la deuch venus du monde entier à l'occasion de la 23ème édition de cette manifestation.

Dominique Maison, du club des Arcandiers de la Deuche: "On a des gens qui ont des 2 CV piscine, des 2 CV à étages ou des 2 CV à 6 roues"

Et sur place, ces passionnés qui croient avoir tout vu, tombe des nues. _"_On a des gens qui ont des 2 CV piscine, des 2 CV à étages, d'autres qui ont des 2 CV à 6 roues développe Dominique Maison, secrétaire du club. Il y a toujours à innover, à créer sur les 2 CV. Et au niveau mondial, tout le monde fait dans son petit coin et là, quand on se rassemble, on échange, on voit ce qui se passe. Tous les deux ans, c'est sympa, il y a des gens formidables. Ce sont toujours les mêmes: ils viennent d'Espagne, du Mexique, des Pays-Bas... c'est un monde à part..."

Mais pour voir ces 2 CV du monde entier et se régaler les pupilles, il faut arriver en Croatie. Rien que pour rejoindre le point de départ à Auxerre, Sébastien, qui arrive de Toucy, a des soucis. Sa 2 CV ne veut plus démarrer. "On a quand même de quoi se dépanner sourit-il. _On a un autocollant derrière la voiture qui dit: "pas d’électronique, pas d'emmerdes". Mais bon, des fois, ce n'est pas le cas (rire)._" Pour relier la Croatie et La mondiale 2 CV, il emmène cette année son neveu: "C'est imprévisible. On ne sait jamais ce qui va arriver se régale Timéo, 11 ans. On a fait la descente, là, en roue libre. C'est quand même excitant! Et on est qu'au début. J'aime bien le look (de la 2 CV) et son bruit, aussi."

Jean-Luc: "chaque année, on part en vacances avec."

Les quatre passionnés de la 2 CV, et leur famille, au départ d'Auxerre vers la Croatie © Radio France - Bruno Blanzat

C'est ça l'esprit deuchiste: voyager, échanger entre passionnés: Jean-Luc habite Fontaines et part avec sa femme et sa fille: "Cela nous permet de faire des balades entre copains. On voyage beaucoup avec. Tout le monde nous dit bonjour. Et _chaque année, on part en vacances avec._"

Cristina: "Tout le monde me dit: "non mais attends, une 2 CV, ce n'est pas confortable!"... Franchement, c'est nickel!"

Les quatre 2 chevaux poyaudines dont celle de Dominique Maison vont effectuer les 1 300 kms en 3 jours: _"_On fait quand même des moyenne entre 80 et 100 km/h jubile cet amoureux de la deuche. Les gens pensent que l'on roule à 60. Mais non, on arrive à rouler dans le flot de véhicules." Et sans avoir mal aux fesses ni au dos. "A la base, j'ai une Mercedes pour faire le taxi explique Cristina, taxi à Auxerre. Tout le monde me dit: "non mais attends, une 2 CV, ce n'est pas confortable!"... Franchement, c'est nickel. Elle n'a pas de clim mais on supporter. Non, c'est super..."