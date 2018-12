Des illuminations pour célébrer Noël à Loon-Plage

A Loon-Plage, Raymonde Boquelet et Fernand Bailleul décorent leur maison pour célébrer les fêtes de Noël avec plus de 400 mètres de guirlandes lumineuses.

Chez Raymonde et Fernand, c'est Noël avant l'heure

Loon-Plage, France

Comme chaque année, à Loon-Plage, Raymonde Boquelet et Fernand Bailleul décident de décorer leur maison pour les Fêtes. Au départ, il s'agissait juste d'un nain de jardin. Une cape, un bonnet, une brouette chargée de cadeaux de Noël et le tour était joué. Et depuis l'an 2000, au fil des années, la famille s'est agrandie.

Le jardin enneigé de Raymonde et Fernand est situé au 200 rue Carnot © Radio France - Emmanuel Calafiore

Cette année, 25 sapins enneigés, 33 personnages sans le Père Noël et plus de 400 mètres de guirlandes lumineuses, des leds pour plus de 200 euros de frais. Toutes ces décorations illuminent le jardin du couple à la tombée de la nuit.

Et depuis, l'an 2000, la maison de Raymonde et Fernand a fait des petits. Au hasard des rues, d'autres habitants ont décoré leurs maisons. Des guirlandes illuminent les rues de la ville et des crèches habillent les fenêtres. Certains comme Pascal ont même créé un village de Noël dans leur garage.

Le village de Noël de Pascal est visible tous les soirs au 88 rue Georges Pompidou © Radio France - Emmanuel Calafiore

Chaque année, la municipalité organise un concours de la plus belle illumination de la ville pour le plus grand plaisir des Loonois.

A la tombée de la nuit, les passants s'arrêtent souvent devant la maison de Raymonde et Fernand. Le couple sort très souvent pour discuter les curieux qui s'arrêtent... et il n'est pas rare de voir les enfants repartir avec un bonbon.

Raymonde et Fernand vous souhaitent de joyeuses fêtes ! © Radio France - Emmanuel Calafiore

Pour l'année prochaine, Raymonde a déjà de nombreuses idées... quelques chose de grand et d'inattendu. Mais elle n'en dira pas plus, c'est une surprise !