Des Incas en terre inconnue à Saint Amand les Eaux

Saint-Amand-les-Eaux, France

Les Queros vivent dans un petit village à plus de 4000 mètres d'altitude et à part 1 ils n'étaient jamais partie de leur région. Mais les Indiens affichent tous un grand sourire et comme Juan ou Freddy assurent qu'ils sentent bien, presque pas dépaysés.

Je suis très tranquille, très heureux, tout me plait ici, la végétation, les plantes, Freddy

J'ai l'impression d'être en famille, Juan

Freddy qui se régale aussi avec notre gastronomie, il n'a pas encore goûté le maroilles mais promet d'essayer

Après une petite visite à l'assemblée nationale avec Fabien Roussel le député communiste, les Indiens découvrent la vie amandinoise des Olympiades aux écoles comme à l'école Wallers où les enfants ont accueilli comme il se doit leurs invités du bout du monde.

Toute l'année ils ont travaillé sur leur culture, leur pays, et hier, ils ont chanté des airs en quechua la langue inca, en espagnol, et même les maternelles ont entonné de bon chœur les cités d'or avant de leur offrir des dessins et de leur poser tout un tas de question sur leur nourriture, leurs animaux, leurs cérémonies, etc...

Santo découvre avec plaisir les dessins des enfants © Radio France - RBV

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Pour les remercier Fredy joue un air de flûte de berger. Louis en CP est sous le charme, il rêve déjà de partir au Pérou voir des alpagas et des condors.

Avant de repartir mardi, les Queros répondront à 18h30 à la salle Jean Ferrat à toutes vos questions lors d'une réunion publique suivie d'une cérémonie d'offrande.