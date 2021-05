Des influenceurs conviés au château de Chenonceau pour en faire la promotion avant la réouverture

Alors que ses voisins d'Amboise et de Chambord ont rouvert leurs portes le 19 mai, le château de Chenonceau est toujours fermé. L'expérience du premier déconfinement, en 2020, a montré que les jauges ne sont pas adaptées au site et lui font finalement perdre plus d'argent qu'autre chose. Alors, il attend des protocoles sanitaires plus souples pour une réouverture optimale, autour du 18 juin vraisemblablement.

Pour espérer une bonne saison estivale, le château situé sur les rives du Cher mise sur la visibilité. Il a eu l'idée d'inviter une quinzaine d'influenceurs pour une visite privée, jeudi 27 mai, dans l'idée qu'ils puissent, à travers leurs photos et vidéos, donner envie à leur communauté de venir, eux aussi, profiter de la beauté des lieux.

Il est important de montrer que ces lieux, comme le château de Chenonceau, sont fait pour être vus

Une danseuse, très suivie sur Instagram, tente un mouvement sur un muret. © Radio France - Adrien Bossard

Parmi ces influenceurs, on retrouve le danseur Mathieu Forget qui cumule 700.000 abonnés sur Tik Tok et 100.000 sur Instagram, la chanteuse Chloé Stafler, très connue aux Philippines et qui réunit 500.000 abonnés sur sa chaîne Youtube, ou encore Miss France 2020, Clémence Botino. "Je pense que c'est mon rôle de partager le patrimoine, de le véhiculer, explique-t-elle. Il faut rappeler aux gens qu'il faut s'y intéresser, aux jeunes surtout. Pour eux, ce n'est pas une évidence. Dans un monde où l'on peut voir beaucoup de choses virtuellement, il est important de montrer que ces lieux, comme le château de Chenonceau, sont fait pour être vus."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le passage du Tour de France, le 1er juillet, offrira aussi une belle visibilité au château de Chenonceau, qui espère accueillir 5.000 visiteurs par jour cet été. Mais le jour où le peloton passera dans la commune, le site sera fermé pour des raisons liées à la circulation.