Des Isérois dans l'émission "La meilleure boulangerie de France"

"On n'est jamais passé à la télé !" Julien Brialon, boulanger et patron de la maison du même nom le reconnait : "je viens d’avoir 40 ans je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa !" Le voilà embarqué dans l'aventure de l'émission "La meilleure boulangerie de France", diffusée ce lundi 13 mars mars à 18h35 sur M6, consacrée cette semaine aux établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la production qui l'a contacté, et le tournage a eu lieu il y a près d'un an... "L'idée c’est surtout de mettre en avant nos produits, souligne le boulanger de Saint-Marcellin. On est des artisans, on essaye de faire au mieux et puis ça met un coup de projecteur sur la ville de Saint-Marcellin. C’est une très belle ville, il faut venir la visiter !" Pour l'émission, Julien Brialon a joué la carte du bio et du local.

Julien, le patron, et Océane, pâtissière, ont participé à l'émission © Radio France - Lionel Cariou

Marcelline

"On a présenté un pain au chanvre bio, détaille le quadragénaire. C’est très bon pour la santé, tous nos pains spéciaux sont bio donc on est resté sur la même base. Ensuite on a présenté un produit traiteur : dans la mesure où on était à Saint-Marcellin on voulait quand même faire un clin d'œil à la ville... Et même si le jury n’aime pas le fromage, on a quand même fait une vraie marcelline à l’ancienne !" sourit le patron un brin provoc. Vous avez dit marcelline ? "C’est du feuilletage, du Saint-Marcellin et du lard, résume Océane Vitaloni, pâtissière, et qui a fait équipe avec son patron pour l'émission. On a travaillé avec des produits locaux et c’était important pour nous de montrer ce savoir-faire." Ils sont 14 à travailler à la Maison Brialon, ouverte depuis 6 ans et située sur l'avenue de Romans.

L'affiche de l'émission © Radio France - Lionel Cariou

Julien, le patron, a commencé la boulangerie à 15 ans. Un métier passion. Et quand on l'a appelé pour passer à la télé, il ne se voyait pas refuser : "une bonne partie de mon équipe regarde l’émission alors on était vraiment obligé de la faire, sinon ça aurait fait un scandale" s'amuse-t-il. Alors on a collé l'affiche de l'émission de M6 dans le commerce, pour informer les clients. "On regarde cette émission de temps en temps, explique une cliente fidèle. Donc on sera devant notre écran ! Je trouve ça sympa, je suis curieuse de voir ce qu’ils ont présenté."