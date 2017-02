Des "Je t’aime" à gogo dans les gares du RERC

Ambiance romantique dans les gares du RER C ce mardi 14 février 2017, jour de la Saint Valentin. La SNCF diffuse des messages d’amour enregistrés par des voyageurs.

Déclarer son amour à son amoureux ou amoureuse dans les haut-parleurs de la SNCF : c'est possible. Quelques dizaines de voyageurs l'ont fait. Ils ont accepté de déclarer leur flamme à l’élu de leur cœur via la SNCF. Vous entendrez leur message ce mardi 14 février 12017, jour de la Saint Valentin, si vous prenez la ligne C du RER.

Un petit sourire ça manque dans les transports

Ces messages d'amour ont été enregistrés la semaine dernière par les voyageurs eux-mêmes. C'est une bonne idée pour Mohamed : "Je pense que ça donne un visage un peu plus humain à ces stations de métro, à ces trains dont on n’a pas de bons souvenirs parce qu’il y a beaucoup de retards. C’est peut-être le moyen de lutter contre l’individualisme qui mine la société française. Un petit sourire, être plus attentif aux autres, je pense que ça manque beaucoup dans les transports."

Les plus timides ont écrit leur message sur un papier qui a été lu par un agent. "C’est un moment dont il se souviendra toute sa vie" affirme un agent à un voyageur pour l’encourager à se lancer.

Messages d'amour et messages d'amitié pour tous

Tous ceux qui ont participé à cette initiative de la SNCF voulaient bien sûr que le destinataire du message l’entende. Pour que cela se produise à coup sûr, les voyageurs ont indiqué l’heure et la gare où le message devait être diffusé. Certains comme Abib vont s’arranger pour que leur amoureuse soit là, au bon moment ce mardi matin.

Il y a eu aussi des messages d’amitié et des messages qui s’adressent à tous les voyageurs. "Une dame qui n’avait pas de Valentin a souhaité faire un message sympathique pour tous les clients", indique un agent SNCF.