Des passants aident des policiers municipaux coincés dans leur voiture renversée par un tram à Marseille

Bel élan de solidarité lundi soir à Marseille. Une voiture de police municipale se rendait sur une rixe en centre-ville quand elle a été percutée à l'arrière par un tram à l’angle du boulevard Chave et Sakakini. Quelques jeunes qui ont assisté à la scène sont allés leur porter secours. Ils se sont mis à plusieurs pour relever le véhicule, couché sur le côté. Plusieurs vidéos ont depuis circulé sur les réseaux sociaux.

Pas de blessé

Les trois policiers municipaux à bord de la voiture ont été pris en charge par l'hôpital de la Timone. Plus de peur que de mal, les agents n'ont été blessés que légèrement. Personne n'a été touché dans le tram non plus.