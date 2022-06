Des jeunes en STI2D au lycée Jules Haag font décoller leurs fusées à l'aérodrome de Thise

La journée fut explosive ! Les élèves de premières STI2D du lycée Jules Haag de Besançon ont propulsé à plus de 200m de haut leurs 12 fusées. Ces derniers travaillaient sur les projectiles depuis le mois de mars à raison de 3 à 6 heures par semaines. "C'est un beau projet qui oblige les lycéens à se creuser la tête tout en créant quelque chose de concret" se réjouit Benoît Deleau, professeurs en technologie et encadrant du projet. La journée n'était donc pas sans importance : "C'est un peu le moment de vérité pour nous aujourd'hui" avoue Robin, l'un des élèves ayant participé au projet. "Ca fait des semaines que nous travaillons sur le tube principal, sur l'ogive et sur le corps de la fusée en général" ajoute t-il.

Mais avant ce moment, il fallait d'abord passer les tests d'homologation la veille de l'événement, pour cela, David Geoffroy, employé du Pavillon des sciences de Bourgogne-Franche-Comté était à la manœuvre : "Je me devais de vérifier la fiabilité de toutes les fusées avant de les lancer aujourd'hui. Ca va de la solidité du tube principal au système de parachute". Finalement, très peu de fusées ont été recalées mais : "On a quand même eu quelques quoique comme des fusées en feu ou des problèmes de déploiement de parachute".

L'aérodrome de Thise, comme une évidence…

"Pour que tout se passe bien, il fallait un lieu sûr et spacieux, c'est pourquoi nous sommes venus ici, à l'aérodrome de Thise" explique Benoît Deleau. Mais au delà de la place, les participants avaient besoin des autorisations. Le lycée Jules Haag a fait confiance à l'administration du Pavillon des sciences qui s'est chargé de prévenir les aérodromes alentours. "Il faut savoir qu'en sortie de rampe de lancement, les fusées sont déjà à plus de 100 km/h […] elles peuvent même monter à plus de 400m d'altitude d'où la nécessité d'alerter les centres de vols à proximité" explique David Geoffroy.

La sécurité avant tout

Différentes règles étaient à respecter sur place : "On doit toujours être à au moins 60m de la rampe de lancement en ligne et debout pour pouvoir partir rapidement en cas de problème" souligne Léo, élève et participant. Le lancement n'est d'ailleurs pas réalisé par les élèves seuls. Pour lancer un projectile, il faut l'autorisation de David Geoffroy : "C'est moi et moi seul qui charge les fusées de poudre explosive et qui donne le top départ".

Les conditions météo sont également étudiées en permanence. Si il pleut, tout est arrêté et "si le vent est trop fort, je suis obligé d'incliner la rampe de lancement en direction du vent pour empêcher la fusée d'aller trop loin" averti David Geoffroy.

Quand toutes les conditions sont réunies, c'est l'heure du lancement…

Les professeurs et l'ensemble des membres du Pavillon des sciences souhaitent renouveler l'opération l'an prochain : "C'est un projet concret qui plaît aux élèves donc nous allons le refaire avec plaisir. Vivement l'année prochaine !" s'impatiente Benoît Deleau.