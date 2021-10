Des jeunes Sarthois jouent aux apprentis sapeurs-pompiers

Combinaison des jeunes sapeurs-pompiers sur le dos, Abdoul sort d'une semaine d'immersion intensive. Il fait partie des 58 collégiens et lycéens sarthois sélectionnés pour participer, toute la semaine, au dispositif des classes de cadets de la sécurité civile. L'objectif : les initier aux gestes de premiers secours mais aussi leur faire prendre conscience de la réalité du métier de sapeurs-pompiers.

"On a fait de la lance, on est monté dans les camions aériens et dans les camions citernes, décrit Abdoul, en 4ème au collège Joséphine Baker au Mans. L'entrainement c'était dur parce qu'il fallait forcer, il y avait des trucs lourds, il fallait porter trois tuyaux, une bouteille de gaz etc. Au moins ça nous fait les muscles."

"C'est très dur ce qu'ils encaissent"

Adam, lui aussi en 4ème au collège Joséphine Baker, a aussi pu se mettre dans la peau de ceux qu'il considère comme des héros. Cette expérience a surtout été un moyen pour lui de se rendre compte de la difficulté du métier. "C'est même pas ce que les pompiers font ce qu'on a fait, raconte le collégien, admiratif. On a fait des entrainements dans le noir et eux ils le font dans le noir avec de la chaleur et du matériel très lourd. Franchement c'est très dur ce qu'ils encaissent."

L'objectif est bien là pour le lieutenant Choisnet, le responsable du stage. Pour lui, l'objectif est de faire voir l'envers du décors d'un métier souvent difficile : "Les pompiers on les voit dans la rue, on les voit se déplacer avec leur véhicule à travers la ville. Lorsque les gens font le 18, peu de gens savent ce qui peut se passer derrière le téléphone. Là, les jeunes ont pu découvrir l'envers du décor, différemment que lorsque les véhicules sont dans la rue."

A la fin du stage, les 58 collégiens et lycéens se verront remettre un diplôme d'apprentis sapeurs-pompiers.