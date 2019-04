Des joueurs du Clermont Foot s'initient à la pâtisserie

Clermont-Ferrand, France

"Vous cuisinez à la maison ?", lance Jean-Charles Henry le gérant de la boulangerie boulangerie Domi. "Non" unanime. Ça n'était pas gagné. Dans le cadre de l'opération "vis ma vie de partenaire", trois joueurs du Clermont Foot se sont attelés à la lourde tâche, de cuisiner une spécialité française au sein d'une boulangerie-pâtisserie partenaire, Domi.

Composition de l'équipe : Mathias Pereira Lage, Manuel Perez et Rémy Descamps. Coach : Jean-Charles Henry, le boulanger-pâtissier.

Au menu : des fraisiers. "On commence par la génoise, après on fait le montage des fraisiers. On a rajouté un mélange de crème pâtissière , de la chantilly et la dernière fraise, comme la cerise sur le gâteau !", explique le boulanger. Pendant que deux des joueurs sont derrière les fourneaux, l'autre est au comptoir.

Quelques minutes suffisent à Manuel Perez pour apprendre le nom de tous les produits : "je suis plutôt gourmand donc je les connais quasiment tous", sourit-le milieu de terrain clermontois.

L'opération est bien reçue par tout le monde. A commencer par les fans. "Mon fils est très fan du Clermont Foot, je suis donc allé rapidement acheté un ballon du club pour le faire signer par les trois joueurs ici", confie Jean Pierre le père de Vincent.

Pour les joueurs c'est un moyen de découvrir un quotidien différent du rectangle vert : "le travail comme ça avec les mains ça fait partie du travail de tous les jours. On a réussi à faire de belles choses là quand même", se félicite Rémy Descamps, le gardien.

Mathias Pereira Lage à la boulangerie domi de Clermont-Ferrand © Radio France - Tristan barraux

Et du côté de la boulangerie : "les joueurs ont vraiment joué le jeu, ils se sont beaucoup appliqués et ont posé beaucoup de questions"

L'initiateur du projet et président du club entreprise du Clermont Foot, Jérémie Breil le promet : "si le coach nous le permet, on fera un acte III". Belle performance.