Des légionnaires romains traversent le Morvan

Huit passionnés d'histoire ont entamé samedi à Vézelay (Yonne) un trek gallo-romain en tenue et barda de légionnaire romain. Après sept jours de marche et 150 km de sentier à travers le parc naturel régional du Morvan, ils sont attendus samedi 6 mai à Autun (Saône-et-Loire).

Dans la vraie vie, ils sont ouvrier dans le bâtiment, ingénieur en aéronautique, professeur des universités ou encore plombier-chauffagiste, mais le reste du temps, ils sont légionnaires romains. Comme il y a 2.000 ans. Casqués, armés de bouclier et de glaive, et vêtus de cotte de mailles et chaussés des caligæ, les fameuses sandales de cuir lacé, ils semblent tout droit sortis d'un album de René Goscinny et Albert Uderzo.

Astérix, Obélix, Jules César, on nous le dit tout le temps !

C'est la cinquième marche expérimentale organisée par Légion VIII Augusta, association culturelle de valorisation du patrimoine, sur les chemins qu'empruntaient les Romains durant l'Antiquité. Cette année, les légionnaires relient Vézelay à Autun, l'ancienne cité Augustodunum fondée par Auguste, en passant par Saint-André-en-Morvan, Saulieu, Saint-Brisson, Moux-en-Morvan et Anost.

Quand nous rencontrons quelqu'un nous lui disons "Vale"(tu vas bien ?), "bene es" (ça va), "ego autem valeo", (moi aussi je vais bien)

"Le chic ultime c'est de mettre les chaussettes dans les caligae" les sandales romaines, explique Julien, ingénieur en bâtiment. © Radio France - Jules Brelaz

Un trek antique et scientifique

Durant leur marche de 148 kilomètres à travers les quatre départements qui couvrent le Morvan, l'Yonne, la Nièvre, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, les huit légionnaires sont suivis par des enseignants-chercheurs en sport et bio-mécanique des universités d'Amiens et d'Orléans.

"Ils ont sur le dos cinquante kilos d'armement, c'est-à-dire le même paquetage que les Zouaves en 1870 et les Poilus en 1914. Les scientifiques étudient la résistance de leurs muscles et de leurs os, et ils vont comparer avec les squelettes de l'époque romaine pour voir s'il y a des parallèles entre l'homme moderne et le soldat romain" explique René Cubaynes, président de l'association et auteur d'une thèse sur l'histoire de la Legion VIII Augusta.

Légionnaires romains dans le Morvan (Jules Brelaz)

petite sélection de photos de la marche en "montagne autunoise" de samedi .https://t.co/W9nPiHgMSI pic.twitter.com/16MXQdIump — Legion VIII Augusta (@legion8augusta) March 27, 2017