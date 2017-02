Des lettres d'amour datant de 1947 retrouvées lors du déménagement de l'hôpital de Belfort

Lors du déménagement de l’hôpital de Belfort, un employé, Tony, a trouvé un coffret en bois avec des lettres d'amour datant de 1947 dans un grenier de l'établissement. Lui et sa femme Adélaïde ont déchiffré les correspondances et ont identifié leurs auteurs : deux membres du personnel.

Adélaïde est persuadée que le coffret en bois appartient à une certaine Suzanne Couchot : "Elle était probablement infirmière ou médecin, à la maternité de l'hôpital de Belfort en 1947. Il semble qu'elle échangeait des lettres d'amour avec Germaine Ferratier, qui travaillait elle en tant que surveillante à l'hôpital".

Une histoire d'amour entre deux membres du personnel de l'hôpital

Au milieu de documents d'identité, de tickets de rationnement, ou encore de porte-cigarettes d'époque, ces dizaines de lettres d'amour témoigneraient ainsi de l'existence d'un amour interdit : "On lit dans un courrier que Germaine serait mariée" explique Adélaïde qui a pris des heures pour lire les documents : "et dans une autre des lettres, on lit qu'elle serait prête à abandonner son mari pour aller vivre avec Suzanne (...) On n'en est pas sûr, ce sont des hypothèses mais si on lit tout dans l'ordre, ça ressemble à ça".

Suzanne et Germaine, une histoire d'amour taboue?

"Je trouve ça incroyable" poursuit Adélaïde : "C'est un témoignage de la vie des femmes d'après-guerre". La jeune femme émet ainsi l'hypothèse que le coffret a été dissimulé "car à l'époque, l'histoire d'amour entre deux femmes devait être très taboue. Elle a peut-être gardé ces lettres cachées pour ne pas avoir d'ennuis".

Un appel pour retrouver les familles

Adélaïde essaye de retrouver la famille de ces deux femmes. Elle a d'ailleurs lancé un appel sur Facebook, son message a été partagé par environ 10 000 personnes, mais sans succès jusqu'ici. Elle envisage même d'en écrire, pourquoi pas, un livre.

Les archives départementales devraient récupérer ces lettres dans quelques jours.