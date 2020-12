Des lettres d'amour datant de près de quatre-vingts ans restituées à leur famille par une jeune aixoise

Ces lettres, ce sont celles écrites pendant la guerre par Pierre à sa bien nommée Aimée. Des lettres toutes datées de 1942 à 1945 et qui ont été sauvées à la déchetterie par une jeune experte en environnement intriguée par le contenu de plusieurs cartons.

Ça ressemble à un conte de Noël " - Cécile

La jeune femme décide de rechercher la famille de Pierre et Aimée et le lien se fait avec Claudine, la fille aînée d'Aimée qui hérite donc de ce précieux colis. Claudine, contactée par France bleu provence concède qu'il va lui falloir du temps avant de lire toutes ces lettres, elle se dit touchée et émue par la sensibilité de son papa disparu il y a vingt ans

Cécile quitte demain la Charente-Maritime pour Aix en Provence avec ce souvenir inoubliable d'avoir rendu à cette famille de Saint Jean d'Angély une partie de son passé. "Quand je ne serai plus là, confesse Claudine, c'est l'un de mes fils qui récupérera toutes ces lettres"

Ma petite Aimée , il me semble que c'est plus que mon sang que je perds" - cette phrase qui a bouleversé Claudine

La famille de Claudine qui ne quittera plus ces lettres de leurs aïeux et c'est l'un des fils de Claudine qui résume: "c'est un trésor qu'il faut conserver"