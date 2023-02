Des lieux de Nice épinglés par le compte Twitter "la France Moche"

"La France Moche" c'est le nom d'un compte Twitter qui sévit depuis plus d'un an sur les réseaux sociaux. Partout en France des internautes proposent d'épingler des communes "moches" ou des infrastructures pas jolies. Évidemment, c’est subjectif… mais quand même.

ⓘ Publicité

Un succès fou

L’internaute à l'origine de l'idée était très loin de se douter du succès de l’initiative qui réunit à ce jour, plus de 69.000 abonnés et plusieurs milliers de vues quotidiennes.

Nice fait partie des clichés pointés

Et parmi les clichés de "La France moche" on retrouve donc le monstre de pierre situé à l'entrée de l'aéroport de Nice. Un tweet vu plus de 100.000 fois.