Des lignes pas droites sur le stade de foot, le web s'enflamme

Ploumilliau, France

L'info fait beaucoup rire et suscite les quolibets sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. A Ploumilliau, dans les Côtes d'Armor, le traçage a été réalisé d'une façon très personnelle. Pas très droit, et le rond central... pas au milieu. L'AS Ploumilliau en plaisante sur Twitter et fait immédiatement le buzz.

"

"C'est un des petits bonheurs du foot amateur", peut-on lire en réponse, parmi les dizaines de commentaires, "pour rater le rond central, c'est chaud quand même !" Chacun y va de sa plaisanterie "C'était sûrement après les vœux du maire", et d'autres dégainent la carte des bistrots...

"Merci à nos bénévoles qui ont rectifié le tir avec les moyens du bord", commente également l'AS Ploumilliau, qui a joué au final face à Penvénan et qui a gagné 4-0. Heureusement, pour le club : "Ce match avait aussi _une importance médiatique_, les images du traçage de terrain plus qu’approximatif réalisé par les employés communaux ayant fait le tour de la Bretagne, tous les projecteurs étaient braqués sur le Clandy hier après-midi."