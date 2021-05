Des livraisons de chanson en triporteur pour la fête des mères à Quievy

Cette année pour la fête des mères offrez un cadeau qui restera forcément gravé dans la mémoire de votre maman, une livraison de chanson ! A Quievy sur réservation à la mairie (03 27 85 23 25) vous pouvez commander un titre dans un répertoire de plus de 400 chansons françaises qui va de Georges Brassens à Laurent Voulzy en passant par Christophe Mae.

Et dimanche pour la fête des mères, Luc le Chansonnier viendra la livrer avec son triporteur dans lequel il a rangé sa sono, sa guitare et son ukulélé. Une trentaine de créneaux sont offerts par la mairie, et il en reste encore une quinzaine à réserver.