Des louveteaux sont nés au parc Argonne Découverte dans les Ardennes

Carnet rose et poilu au Parc Argonne Découverte dans les Ardennes. La semaine dernière des louveteaux sont nés. Leurs parents, les deux loups arctiques Amande et Yéti sont arrivés au parc l'année dernière.

L'air des Ardennes leur fait ,sans nul doute, beaucoup de bien. La semaine dernière, Amande et Yéti, deux loups arctiques arrivés l'année dernière au Parc Argonne Découverte ont donné naissance à plusieurs louveteaux.

Ce sont les soigneurs du Parc Argonne Découverte qui annoncent la nouvelle sur leur compte Facebook.

Pour le moment, les petits louveteaux se trouvent au fond de leur tanière. Pour les apercevoir, les soigneurs ont introduit une caméra endoscopique à l'intérieur.

Les louveteaux, dont on ne connaît pas encore le nombre précis (nous, on en a compté six) vont rester au chaud plusieurs semaines avant de pointer leur nez à l'extérieur.