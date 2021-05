Des lycéens des Andelys parlent avec l'astronaute Thomas Pesquet dans l'espace

Cette liaison avec la station spatiale internationale et son commandant de bord Thomas Pesquet, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour les élèves du lycée Jean Moulin des Andelys et leurs professeurs. Réunis dans l'amphithéâtre de l'établissement, ils ont pu poser une série de questions à l'astronaute normand. Un privilège réservé à seulement une dizaine de lycées en France. Le menu est varié. Thomas veut savoir ce que ça fait d'être le premier français nommé commandant de bord de l'ISS, tandis que Jeanne l'interroge sur les impacts de l'apesanteur à long terme sur le corps : "On perd des muscles, on perd de la densité osseuse, on peut avoir des changements de vision, on la les fluides dans le corps qui se répartissent différemment, mais on arrive à récupérer quand on rentre sur terre" lui répond Thomas Pesquet. Il y a aussi des questions sur les lits dans l'ISS, c'est simple, il n'y en a pas, les astronautes dorment dans une sorte de cabine téléphonique, ou son fromage normand préféré "le neufchâtel" répond Thomas Pesquet, "j'ai grandi entre Rouen et Dieppe".

REPORTAGE - Les élèves du lycée Jean Moulin des Andelys en direct avec Thomas Pesquet Copier

La liaison est établie avec l'espace © Radio France - Laurent Philippot

Les élèves sont un peu stressés, le temps est compté, une dizaine de minutes, ont peur de bafouiller mais la prestation est à la hauteur et la liaison de bonne qualité. Un moment extraordinaire pour Thomas : "Si vous n'aviez dit il y a un an que j'allais parler à Thomas Pesquet dans l'ISS, je vous aurais regardé avec une tête en disant vous êtes drôle vous ! " s'amuse l'élève en première carrosserie. Emma est encore toute retournée d'avoir eu Thomas Pesquet "au bout du fil" : "Je trouve qu'il a un parcours incroyable, il parle plein de langues, c'est vraiment quelqu'un de très cultivé. En plus, il est français, qui plus est normand" s’enthousiasme l'élève de seconde.

Les élèves sont-ils prêts à partir dans l'espace comme Thomas Pesquet ? Copier

Une première mondiale

La pandémie n'a pas permis au radio club amateur de Vernon d'établir directement la liaison qui a transité par Nikko, un radio amateur installé aux États-Unis dans l'Oregon. Mais les Eurois ont tout de même innové avec une première mondiale, "l'émission des questions réponses avec Thomas Pesquet retransmise sur un radio satellite amateur sur un tiers du globe" explique Gilles Fréchon du club F8KOH :

"Une première mondiale" expliquée par Gilles Fréchon Copier

Avec leurs antennes satellite, Gilles Fréchon et les membres du radio club de Vernon ont pu transmettre la liaison vers le satellite QO100 © Radio France - Laurent Philippot

Malheureusement, les élèves du lycée n'ont pas eu le temps de poser leur dernière question à Thomas Pesquet. Ils voulaient l'inviter à venir à quelques kilomètres de là, à Vernon, en 2023. La ville prendra cette année-là la présidence des villes Ariane.