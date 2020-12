Vidéo-Une source d'eau apparaît dans le salon d'un habitant de Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains (Hérault) n'a jamais aussi bien porté son nom ! Depuis ce week-end plusieurs habitations du centre ville sont inondées. L'eau est brusquement remontée du sous sol. Il s'agit d'un phénomène naturel baptisé : l'inversac. La dernière fois c'était en 2014 mais il n'avait pas eu la même ampleur.

L'eau coule non stop depuis deux jours

Ce sont surtout des caves qui ont pris l'eau mais chez Marc Lothié c'est le salon, situé très bas. Samedi, en rentrant du boulot, il y avait 20 cm d'eau dans la pièce :

J'ai découvert dans ma maison une rivière. L'eau sortait par le sol de ma cour et par certains murs du salon. J'ai appelé les pompiers qui ont mis en place sept pompes qui tournent non stop depuis 48h. Je n'avais jamais vu çà

Rien d'extra-ordinaire

"L'eau qui sort du mur", Marc qui vit dans cette maison depuis sept ans n'avait jamais vu un truc pareil. C'est pourtant un phénomène naturel explique Claudine Lamotte hydrogéologue au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) à Montpellier et qui s'est rendue sur place : "en temps normal, la source d'eau douce qui passe sous la commune se jette dans l’étang de Thau mais actuellement elle ne peut plus car il y a la sortie comme un bouchon d'eau salée si bien que l'eau repart dans l'autre sens et le niveau de la nappe monte, on appelle ça l'inversac ".

Impossible de dire combien de temps cela va durer, plusieurs semaines au minimum et en attendant que cela s'arrête, il n'y a pas d'autres solutions que de pomper. En attendant Marc a été relogé par la mairie. L'idéal serait qu'il pleuve afin d'augmenter le débit à la sortie de la source, il est en général de 100 litres/ secondes. Actuellement avec l'inversac, ce sont 350 litres d'eau salée qui se déversent chaque seconde dans la nappe, l'aquifère. Si le phénomène dure trop longtemps il risque d'être pollué.

