Des maréchaux-ferrants normands fabriquent une tête de cheval en fers à cheval

La belle initiative d'une quinzaine de maréchaux-ferrants de la Manche, du Calvados et de la Mayenne. Pour soutenir la filière équine normande en difficulté avec la crise du coronavirus, ils ont fabriqué il y a quelques jours une grande sculpture de tête de cheval en fers à cheval. Près d'1,50 mètre de haut, environ 200 kilos et 150 fers.

L'oeuvre sera mise aux enchères dans quelques jours. L'idée a germé dans la tête de Baptiste Delille, maréchal-ferrant à Saint-Marcouf près de Sainte-Mère-Église. Après avoir vu sur Facebook un appel aux dons pour soutenir la filière équine, il a réuni une quinzaine de confrères pour réaliser la sculpture.

"Au vu de la situation, il fallait absolument qu'on réussisse nous à faire quelque chose. En plus, on avait les moyens de le faire. Je parle pour moi mais le Covid-19 et le confinement n'ont pas eu de réels gros impacts sur notre activité. Les chevaux étaient quand même disponibles dans les écuries et on n'a pas besoin d'avoir 30 000 personnes autour de nous."

Pendant toute une journée, les maréchaux-ferrants ont donc assemblé leur tête de cheval. Tout le monde avait une tâche bien précise raconte François Canu, installé à la Lucerne d'Outre-mer entre Granville et Avranches. "Certains soudaient, d'autres continuaient à forger des pièces pour fabriquer les oreilles, les yeux, la bouche, on a fait du sur-mesure et puis il y avait aussi des fers classiques qu'on avait préparé préalablement."

"C'était aussi l'occasion de se retrouver un petit peu après le confinement, poursuit Baptiste Delille, et de passer un bon moment ensemble. De savoir que ça va profiter à des personnes en difficulté, ça nous a boosté encore plus. Le rendu nous plaît énormément."

Dans quelques jours, le cheval de fer sera mis aux enchères via la page Facebook Les Normands solidaires de la filière équestre. De nombreux acheteurs potentiels se sont déjà montrés intéressés.