Des marionnettes de paille volées et décapitées dans une petite commune de Dordogne

Sur la place de la mairie, la factrice de Saint-Pierre-de-Côle vient d'apprendre le dernier méfait. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, quelqu'un a décapité l'une des "baboyes", les marionnettes en paille que des bénévoles ont fabriqué pour décorer leur commune de 400 habitants. Il y en a une vingtaine en tout : "Oh, ils sont trop jolis ! Je ne comprends pas, ma collègue vient de me dire qu'il y en a qui lui ont coupé la tête ? Mais moi je les prends en photo quand je passe, c'est très bien fait", s'étonne Christine, la factrice.

Ils lui ont arrachée la tête, elle a été retrouvée à trois mètres.

Christine

Une quinzaine de bénévoles ont travaillé pendant l'hiver à la fabrication de ces marionnettes - x

Des marionnettes installées dans toute la commune

La quinzaine de bénévoles, pour la plupart des retraités ont passé tout l'hiver à confectionner les marionnettes. Ils les ont installées un peu partout dans le bourg, une pâtissière devant la pâtisserie, une sorcière dans un puit, un attelage avec une charrue... et donc une petite fille, sur son vélo : "La cuisinière, devant le restaurant du village La Marmite, a déjà disparu tout simplement. Et là c'est la petite fille. Les gens l'avaient appelée Bachelette, parce qu'elle a les yeux bleus. Ils lui ont arrachée la tête, elle a été retrouvée à trois mètres du corps", explique une autre Christine, le mannequin dans les bras, dont elle vient de recoudre la tête. "Ca nous a fait mal au cœur parce qu'on y a mis tout notre cœur, on voulait que ce soit sympa et faire sourire les gens. Et il y en a qui n'ont pas deux sous de jugeotte, c'est de la méchanceté gratuite", explique la bénévole.

Les marionnettes sont installées dans toute la commune © Radio France - Marc Bertrand

La mairie n'a pas porté plainte mais les gendarmes sont au courant

Déjà, il y a quelques jours, la marionnette du chasseur, installée sur son promontoire d'observation dans un champ de colza, avait été enlevée par des jeunes plaisantins et déshabillée : "Ils se sont pris un savon", assure la dame. Elle ne pense pas que ce soient les mêmes qui s'en sont pris à "Bachelette". "On ne cèdera pas, même si on nous les abîme on continuera", assure-t-elle. Certains habitants ont décidé de surveiller le soir devant chez eux. D'autres se sont résignés à installer des caméras de chasse, à proximité des marionnettes, pour prendre les coupables sur le fait.