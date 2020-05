Des masques "gilets jaunes" contre le coronavirus

Alors que les manifestations de gilets jaunes ont repris depuis la fin du confinement, voilà un accessoire que l'on commence à voir fleurir dans les cortèges : le masque en tissu "gilet jaune".

Le gilet de jaune de Claudine comprend une poche pour y glisser une couche supplémentaire de coton - Claudine Claudine Claudine

Une gilet jaune ardennaise en fabrique et les revend, 5 euros l'unité. Difficile de dire si la couturière respecte les normes AFNOR mais elle assure qu'on ne peut pas éteindre la flamme d'un briquet en soufflant à travers. Claudine achète un gilet jaune 3 euros et le découpe pour garnir son modèle, composé de deux autres couches de tissus. Une poche à l'arrière du masque permet d'insérer du coton en plus.