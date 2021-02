"On retrouve la vie d'avant", des Mayennais sont partis au soleil juste avant les nouvelles restrictions covid

Impossible de partir en vacances dans les Outre-mer à partir de ce 2 février. Il vous faut désormais un motif impérieux. Pourtant, on aurait tous bien besoin d'une pause au soleil pour oublier la crise sanitaire. Et bien, des Mayennais ont eu du nez, ils sont partis juste avant ces restrictions.

La plage, les cocotiers, le roulis des vagues, ça fait rêver. Malheureusement, à partir ce mardi 2 février, vous ne pouvez plus partir en vacances dans les Outre-Mer. Il faut désormais un motif impérieux pour profiter des plages de la Guadeloupe. Pourtant on aurait bien besoin d'une pause au soleil, histoire d'oublier un peu le coronavirus, la fermeture des restaurants, le couvre feu à 18 heures, etc.

Des Mayennais ont eu beaucoup de flair, ils sont partis avant ces nouvelles restrictions, tombées vendredi 29 janvier. Marion par exemple est en Martinique, loin, très loin de tous ces problèmes liés à la Covid-19 car là-bas, les mesures sanitaires sont moins strictes qu'en métropole. Alors elle profite avec une dizaine d'amis, elle s'évade.

On peut déconnecter

"On a dû respecter la septaine en arrivant mais on avait de la chance, on est dans une villa avec piscine. Là, cela fait trois jours qu'on peut sortir donc on profite de la Martinique, des plages, de petites randonnées. _On s'est fait deux restaurants car ici, tout est ouvert_. On peut bien décompresser", confie la jeune femme.

On retrouve la vie d'avant

Didier, un jeune retraité mayennais est lui aussi en Martinique et c'est une vraie parenthèse pour lui, hors du temps, entre amis. "Ici, on revit la vie qu'on avait avant en métropole. C'est une vie sereine. Ce sont vraiment des vacances très appréciées vu le contexte en métropole. Ici, c'est un peu plus, la liberté en sachant qu'on fait très attention aussi", explique-t-il.

Bientôt le retour à la réalité...

"Le retour, on a dit qu'on allait l'oublier un peu, on essaie d'en parler le moins possible malgré qu'on ait tous des portables et des informations qui fusent. On n'y pense pas trop car là, on est vraiment très bien, on est chanceux d'y être", reconnaît Didier. Pour leur retour en métropole, Didier comme Marion ne sont pas obligés de réaliser un test PCR mais ils devront remplir une attestation pour dire qu'ils n'ont pas de symptôme.