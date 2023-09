Des Mayennais participent à la Fête de la Chèvre en Italie pour faire goûter du fromage aux Italiens

Ils partent ce vendredi 15 septembre pour participer à la Fête de la Chèvre à Caslino D'Erba, en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Depuis 20 ans, la commune de Saint-Berthevin, près de Laval et la ville italienne, sont jumelées et depuis 2017, une petite dizaine de membres du comité de jumelage de la section Italie de la ville mayennaise se rend à la Fête de la Chèvre. Chaque année, le groupe participe à ce comice agricole, comme ça existe chez nous avec les vaches notamment. Ce rassemblement a lieu chaque année et attire plus de 10.000 personnes. Mais avec le Covid, les éditions 2020 et 2021 ont été annulées et le comité de jumelage n'a pas fait celle de l'an dernier. C'est donc la première fois qu'ils reprennent leur place derrière le stand après trois éditions manquées.

Des Bons Mayennais et du fromage d'Entrammes

Et après le cidre, le poiré et les crêpes les années précédentes, le comité de jumelage emmène cette année des fromages mayennais, et pas n'importe lesquels, "pas de fromage industriel", explique Jean-Louis Fretellière, président du comité de jumelage pour l'Italie, "on s'est limité à des fromages fabriqués en Mayenne". "Seulement" 30 camemberts Bon Mayennais et 60 fromages d'Entrammes, tout ça dans des glacières. Il y aura peut-être un peu d'odeur pendant les neuf heures de voyage. "Le camembert, ça va peut-être aller, mais je pense au fromage d'Entrammes qui sent plus ou moins", tente Jean-Louis Fretellière, "mais bon, à Entrammes, on nous a dit qu'il sera moins affiné comme on prend la route, j'espère qu'il ne sentira pas de trop".

La chèvre en bois reste à Saint-Berthevin

Les Italiens vont donc pouvoir tester ces pépites, comme ils ont pu le faire en 2017 quand le comité de jumelage a ramené des rillettes gorronnaises, elles avaient fait un carton cette année-là. "Les Italiens ont été étonnés qu'on vienne avec ça", se souvient Jean-Louis Frettellière, "on a fait un peu plus de 1.000 km avec ça, c'est vrai que pour les rillettes, ils se demandaient ce que c'était, on avait donc préparé des petits pense-bêtes en italien et on leur faisait lire ça. C'est vrai que ça les intriguait, mais tout le monde a goûté et même les enfants".

Il n'y aura pas de fromages de chèvre en revanche dans les valises, pour pas faire de concurrence aux Italiens et pour que la bûche ne coule pas dans la glacière. La mascotte, une petite chèvre en bois sculptée dans un tronc d'arbre en 2019 à Caslino d'Erba, reste à la maison. Elle ne sort le bout de son nez que pour les fêtes de jumelage de Saint-Berthevin.