Des messages, des objets enterrés sous la place du 11-Novembre à Laval, à découvrir dans 100, 300 ou 500 ans

Laisser une trace de notre passage sur Terre. La Ville de Laval a organisé un atelier tourné vers le futur, dans le cadre des travaux de la place du 11-Novembre. Des habitants ont créé des capsules temporelles, des boites dans lesquelles ils ont placé des photos, des objets de leur quotidien, des messages écrits ou parlés aussi, et qui seront enterrées sous la place actuellement en pleine rénovation.

Des objets, des photos, des messages dans les capsules temporelles créées par des habitants de Laval © Radio France - G.Treille

Ils vont bien rigoler les gens du futur quand ils vont découvrir ces petites boites métalliques. Surtout si, au printemps 2123 ou encore plus tard, un énorme chantier bouleverse, comme en ce moment, le centre-ville : "Je vais leur raconter mon quotidien, les galères avec les bus, les travaux. Ils y auront droit aussi, je pense" dit en souriant une fringante quinquagénaire.

Une jeune femme a décidé de placer à l'intérieur de sa capsule une boite de camembert, l'étiquette d'un bon cidre mayennais, des tickets de bus, de stationnement, et aussi des photos de son appartement. Un retraité de l'industrie électronique, lui, souhaite que les gens du futur feront des choix plus éclairés que ceux du 20e et début 21e siècle. À ses côtés, une Lavalloise, redoutant une montée des eaux à cause du réchauffement climatique, imagine la préfecture de la Mayenne se transformer en station balnéaire.

Ces petites boites à trésors, enfouies sous terre pendant des décennies, seront de précieux témoignages pour raconter notre époque. Et peut-être que les gens du futur diront, en les découvrant : "c'était mieux avant".

