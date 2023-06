Des militants de Greenpeace applaudissent les voyageurs à la descente du train à Montpellier

Une haie d'honneur à la descente du train. C'est la drôle d'expérience qu'ont vécu les voyageurs des TGV Montpellier-Paris et Paris-Montpellier vendredi soir à la gare Saint-Roch. Une vingtaine de militants de Greenpeace, d'Alternatiba et du collectif Atterrissons d'urgence les attendaient pour les féliciter de leur "bon geste pour l'environnement". Comprenez, avoir fait le choix du rail plutôt que de l'avion.

"L'avion garde une image de rêve enfantin, de succès, regrette Gérard Mayen, responsable de l'action. On veut rappeler que le train c'est vachement plus cool !" Les militants répètent notamment que pour un même trajet, l'avion émet 70 fois plus de CO2 en moyenne que le TGV. "L'idée pour une fois c'est de ne pas dire aux gens 'c'est pas bien ce que vous faîtes', mais au contraire 'bravo, vous agissez pour la planète'", explique Véronique, qui participe à l'action.

Les voyageurs apprécient ce "geste positif"

Les voyageurs étaient d'abord surpris de cet accueil. "Ça ne m'était encore jamais arrivé !", sourit John, venu en week-end à Montpellier. Ils ont surtout apprécié le "geste positif" des associations. "C'est génial, ça change de l'image habituelle des écologistes punitifs, c'est bon enfant", lâche Enzo, un jeune voyageur.

Certains voyageurs ont ensuite échangé avec les militants sur le parvis de la gare. L'occasion d'aborder plus globalement la question du réchauffement climatique et les solutions pour y faire face. "Derrière les applaudissements, on veut engager la conversation, explique Gérard Mayen. Surtout dans ce contexte où on nous traite d'écoterroristes, mais regardez on est des gens normaux !"

Des actions similaires sont prévues tout le week-end dans quinze gares françaises, dont Paris, Nice, Marseille ou encore Lille.

Les militants accueillent les passagers à destination de Paris dans le hall de la gare. © Radio France - Thomas Pinaroli