Des milliers de petits cochons en pain d'épices pour la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

A la veille de la Sainte-Catherine à Vesoul, les boulangers sont dans les starting-blocks. Comme le veut la tradition, des milliers de petits cochons en pain d'épices sont fabriqués. Cette foire qui existe depuis 700 ans est la plus ancienne de France.

Plus de 50.000 personnes sont attendues ce samedi à Vesoul. Comme tous les 25 novembre depuis plus de 700 ans, on fête la Sainte-Catherine lors d'une foire devenue ancestrale. L'icône de la Sainte-Catherine est un petit cochon en pain d'épices qui est fabriqué à des milliers d'exemplaires.

La friandise est recouverte d'une couche de chocolat au lait ou noir selon les goûts. Au dernier moment, le boulanger écrit le nom de l'acheteur au sucre blanc sur son flanc. Le petit cochon en pain d'épices de la Sainte Catherine de Vesoul se distingue par son sifflet en bois placé dans son arrière train. Une fois dégusté la sucrerie, les enfants s'amusent à siffler.

Je pars d'une pâte mère, je fais un pétrissage de miel et de farine au mois d'août, c'est une pâte que je stocke au frigo jusqu'à la sainte Catherine." Arnaud Hennequin, boulanger

Arnaud Hennequin, de la boulangerie "Au pain comtois" en centre ville de Vesoul, réalise 5.500 petits cochons en pain d'épices à partir de 500 kilos de pâte. La pâte de 6 mm est passée à l'emporte pièce, ce qui lui donne la forme du petit cochon. On y place le sifflet en bois du Jura. Une fois enfourné il faut attendre 14 minutes précises de cuisson. Quelques heures plus tard le cochon est glacé avec du chocolat.

Pour pouvoir livrer dans les délais autant de petits cochons, la production débute fin octobre ou début novembre. Arnaud Hennequin part d'une pâte mère qu'il prépare au mois d'août. Il utilise 250 kilos de miel local et 250 kilos de farine. La pâte est stockée dans un frigo jusqu'à l’automne. Les sucreries sortent du four jusqu'au dernier moment, le matin de la Sainte Catherine.

Des petits cochons de Vesoul à l'autre bout du monde

Quand on multiplie par le nombre d'artisans boulangers, ce sont des milliers de petits cochons en pain d'épices qui sont vendus en novembre à Vesoul. Ils voyagent parfois même en avion à travers la planète. De nombreux Vésuliens ont en effet l'habitude d'envoyer dans la famille des petits cochons de la Sainte-Catherine.

Au delà du petit cochon en pains d'épices, la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul est aussi un marché aux bestiaux. Le grand public apprécie les camelots qui envahissent les rues de la ville. C'est aussi le concours de chapeaux des Catherinettes , et on achète des petits cochons en pain d'épices.