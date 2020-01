Epiphanie : des minis épis de faîtage en verre en guise de fève dans l'Avesnois

Laura Parisot a minutieusement reproduit au chalumeau 500 minis épis de faîtage, ces grosses boules en verre de couleur terminées par un pic qui surplombaient au 19° siècle la maison des ouvriers du verre dans 4 villages dont Sars-Poterie.

Depuis 20 ans, le Mus'Verre en distribue aux habitants pour préserver la tradition, et avec ces fèves-épis, Eleonore Peretti, la directrice par intérim du musée espère bien exporter ce patrimoine dans tout l'Avesnois et même au-delà.

5 boulangers ont décidé de participer à cette opération, comme Jean-François Dereume boulanger à Maubeuge qui avait déjà fait des fèves avec un atelier de potier de Ferrière-la-Petite il y a quelques années, pour lui c'est important de valoriser le savoir faire local

Quand on a un savoir-faire sur son territoire, il faut le partager ! le verre on en parle jamais assez, et puis qu'est-ce qu'il y a de plus convivial qu'une galette ?