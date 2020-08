Des mirabelles gratuites pour tous dans le petit village de Rustroff

Il ne reste plus grand chose sur les premières branches des mirabelliers. La commune de Rustroff, dans le pays des trois frontières, fait un geste pour ses habitants. Chacun peut venir cueillir des mirabelles, dans le verger de la mairie.

Une initiative originale, qui vient du maire Jérôme Develle. L'élu mangeait déjà les mirabelles de Rustroff quand il était enfant. "On aime bien revenir un peu à ce qui se faisait avant ici. Il y a toujours une petite touche vintage (rire). On aime manger sain, donc tout ce qui est planté n'est pas traité. La nature nous donne des choses et on les redistribue aux habitants", explique le maire.

Des mirabelles, des poires, des pommes...

Et on ne cueille pas que seulement des mirabelles dans sa commune. "C'est une démarche générale qui s'est déjà faite à l'époque avec mon prédécesseur. Il avait planté des poiriers. Et quand j'ai vu il y a trois ans qu'il y avait des belles poires et que personne ne les mangeait, j'ai posté une message sur le Facebook du village. Là c'est la même démarche pour les mirabelles. Il y a quatre ans sur une autre place, on a aussi planté plusieurs sortes de pommiers, qui pour l'instant ne sont qu'au début de leur carrière de production."

Toutefois, il faut se dépêcher. L'opération est un petit succès, La dizaine de mirabelliers de Rustroff se vide rapidement. "Laissez en pour tout le monde", sourit Jérôme Develle.

