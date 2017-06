Des motos vintage, personnalisées, jouent les belles à Biarritz

Des milliers de motos et autant de motards se retrouvent à Biarritz depuis ce mercredi (14 juin) et jusqu'à dimanche (18 juin). C'est le festival Wheels and Waves, littéralement "Roues et Vagues" qui mêle les passionnés de motos et de surf.

Des milliers de moteurs de motos vrombissent depuis mercredi à Biarritz pour la 6ème édition du festival Wheels and Waves. Le village est planté autour de la Cité de l'Océan. Il rassemble des passionnés venus des 4 coins de France mais aussi de toute l'Europe (Angleterre, Allemagne, Autriche, Espagne, etc). Au premier abord, ils sont plus nombreux que l'an dernier, et ça fait du monde : l'édition 2016 avait attiré sur 5 jours 15 .000 personnes !

Une concentration de motards, surtout des amoureux de modèles vintage et customisés.

Le vintage personnalisé : Thomas, jeune Toulousain est fan. Il a mis 2 ans pour personnaliser une vieille moto :

"Mon délire, c'était de construire ma propre moto (...) quelque chose qui me ressemble. Une vieille moto, ce n'est pas pour le plaisir de la vitesse mais de l'aventure !"

Rencontré aussi sur le festival : Fabrice. Il est de la région parisienne, amoureux du surf, et des motos. A ses heures perdues, il est "préparateur", il customise, personnalise des motos. La mini-moto que Julien Doré chevauche dans son clip "Sublime & Silence", sur les photos de son nouvel album "&" et sur scène en tournée, c'est lui qui l'a préparée !

Fabrice a une passion : il personnalise les motos. Il a notamment travaillé avec Julien Doré pour créer la mini-moto du chanteur, la moto "ridicool", pour son album "&".

Le festival Wheels and Waves se poursuit jusqu'à dimanche. Avec également des courses et des balades sur les routes du Pays Basque. Des concerts et des projections de films sont également programmés en soirée à la Cité de l'Océan