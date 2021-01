Des mots de soutien placardés sur les portes fermées des bars de Montpellier

Des mots doux qui s'affichent sur les portes fermées des bars de Montpellier... Ce mercredi matin 13 janvier, les patrons et passants ont découvert ces messages griffonnés et scotchés sur les devantures de l'écusson. "Vous nous manquez", "C'est triste la vie sans vous", "Vous êtes essentiels", "Vous mettez du fun dans nos pintes de vie", "Hâte de vous revoir". Heureuse surprise pour ceux dont les établissements sont fermés depuis octobre dernier, trois mois jour pour jour, après déjà huit semaines de fermeture au premier confinement.

Des mots doux anonymes sur les devantures des bars fermés à Montpellier en raison de la crise sanitaire. © Radio France - Marie Ciavatti

"Je ne sais pas qui a écrit ça mais c'est extraordinaire"

Damien, gérant bar le Palace rue du four des flammes, avait hier deux messages collés sur son rideau de fer : "ça fait chaud au coeur, ça a éclairé ma journée. J'ai vu qu'il y en avait partout en ville... ça montre qu'on pense à nous, qu'il y a une certaine union ou solidarité comme avec les soignants et les applaudissements de 20h. On n'est pas au niveau des soignants mais socialement on est un lien."

Des émules ?

Un soutien à la profession qui n'est pas passé inaperçu auprès des passants. A défaut d'une place en terrasse, Lise sirote un vin chaud avec un ami dans la rue avant le couvre-feu. "Je trouve ça super, j'étais justement en train de me dire que j'allais faire la même chose avec mon café préféré rue de la Loge. Les pâtisseries du Café Georges me manquent ! C'est bien de leur montrer un soutien. Ce n'est pas la même chose quand ils sont fermés..."

Messages de soutien aux bars du centre ville de Montpellier, fermés depuis le 13 octobre dernier. © Radio France - Marie Ciavatti