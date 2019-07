Des moutons dans des EHPAD de Savoie pour remonter le moral... Et tondre la pelouse

Tresserve, France

Après les chiens, les chats et les chevaux... Des moutons à la maison de retraite ! Une opération du centre hospitalier métropole Savoie, pour remplacer les tondeuses par des animaux. Ça s'appelle de l'éco-pâturage. Mais cette fois le mouton a aussi une autre mission : créer du lien social.

Créer du lien social et retomber en enfance

On le sait, l'animal a des vertus thérapeutiques pour les personnes âgées. Mais visiblement ça concerne plus d'espèces que l'on ne pensait. Cinq moutons sont arrivés à la résidence Bois Lamartine de Tresserve lundi, parqués sur 1000 m² de terrain. Après une heure de présence, les petits moutons de Ouessant, les plus petits du monde, étaient déjà adoptés par les résident du Bois Lamartine.

L'éleveuse a présenté ses moutons a une quarantaine de résidents. © Radio France - Valentine Letesse

"Pour certains ça va rappeler des souvenirs, parce qu'il existe des éleveurs ou des gens qui ont de la famille dans l'agriculture" explique leur éleveuse, Carole Planq. "Ça met de la vie dans le terrain et puis l'animal ça calme. Y a une autre énergie." ajoute l'agricultrice.

Les résidents ont succombé devant les petits moutons de Carole Plancq. © Radio France - Valentine Letesse

L'expérience sera proposée dans les 6 EHPADS de la Métropole. Des sessions de trois semaines de pâturage qui auront lieu deux fois par an. Et bientôt les petits moutons seront rejoints par leurs copines de ferme... les chèvres.