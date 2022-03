Des moutons sur l'autoroute A36 dans le Territoire de Belfort

Découverte surprenante au volant pour certains automobilistes du Territoire de Belfort : des moutons gambadent paisiblement le long de l'autoroute A36. Les gendarmes ont ainsi reçu plusieurs appels d'habitants inquiets à l'idée d'imaginer les ovins provoquer quelques dégâts sur la route, mais ils ne risquent pas de s'y aventurer indique l'APRR en charge de la gestion de l'autoroute. En effet, il s'agit de bêtes destinées à l'éco-pâturage.

Des moutons là où les humains ont du mal à travailler

L'objectif de ces moutons est de se rendre sur des zones difficiles d'accès, ou fortement accidentogènes et présentant un risque pour les salariés de l'APRR. Des contrats sont ainsi signés, un peu partout en France, et depuis de nombreuses années, entre la société en charge de la gestion de l'autoroute avec des bergers ou des associations. Le bien-être des animaux est assuré explique l'entreprise. En effet, les ovins disposent d'eau, et des grillages sont implantés pour leur éviter de se retrouver sur la route.