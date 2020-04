Des Nordistes se lancent dans un Ironman... confiné !

On connaissait l'Ironman, voici le Confin'man ! Une version confinée du triathlon XXL que se propose de réaliser ce dimanche matin une bande d'amis nordistes et qui sera à vivre en facebook live dès 10h.

ui a dit que le confinement empêchait de faire du sport ? Une bande d'amis de la région lilloise se lance ce dimanche dans un Ironman version confinement.

Ils sont 12 - habitués et amateurs de ce genre de compétitions - à s'être lancé ce défi. "C'est parti un peu de nulle part, pendant un apéro virtuel" raconte Gilles Lechantre, entrepreneur et co-fonfateur de la société Cooptalis, basée à Marcq-en-Barœul, dans la Métropole de Lille.

Chacun fait un bout

Concrètement ils ne peuvent pas faire vraiment un Ironman complet, à savoir 180km de vélo, 3,8km de natation et 42km de courses à pied, "cela aurait pris 15h, ce n'était pas réalisable" explique Gilles Lechantre.

Cyril Delbecq, de l'équipe des entrepreneurs, devant son home-trainer - Cyril Delbecq

Du coup, ils se sont partagés les distances et les disciplines en formant deux équipes. Une équipe de six médecins et une équipe de six entrepreneurs. Chacune des deux équipes comprend trois cyclistes, deux coureurs et un nageur.

"Le cumulé des distances sera bien sûr un Ironman. On fait ce qu'on dit" sourit Jérôme Mirzon, le nageur de l'équipe des médecins, urgentiste à l'hôpital de Seclin.

95 allers-retours dans la piscine du voisin

Lui a d'ailleurs eu à relever un défi supplémentaire : trouver une piscine pour la partie natation. La société Cooptalis dispose de la sienne dans ses locaux pour l'équipe des entrepreneurs mais les médecins n'en avaient pas. Jérôme Mirzon nagera donc dans la piscine d'un de ces voisins. Mais pour faire sa moitié des 3,8km règlementaires, il devra faire "95 allers-retours".

Laurent Fovet de l'équipe des médecins sur son tapis de course - Laurent Fovet

Ses co-équipiers quant à eux feront leurs épreuves à la maison : sur tapis pour les coureurs, sur des home-trainer (sorte de vélos d'appartements) pour les cyclistes. L'idée étant bien de respecter le confinement. "L'esprit n'est pas compétitif" ajoute le médecin, "mais de promouvoir le _sport-santé_. Car, en cette période de confinement, on a tendance à se sédentariser et c'est une manière de montrer que l'on peut toujours faire du sport".

Olivier Desurmont, nageur des l'équipe des entrepreneurs devant la piscine de la société Cooptalis, à Marcq-en-Baroeul - Olivier Desurmont

Des champions pour animer

"On sent un vrai engouement autour de ce rendez-vous" se réjouit Gilles Lechantre qui n'en revient pas d'avoir réussit à séduire quelques grands noms du sport pour commenter et animer la diffusion en direct vidéo sur facebook.

En effet, pendant que les deux équipes s’affronteront, des personnalités sportives telles que Mehdi Baala, Frederik Van Lierde, champion du monde Ironman en 2013 et quintuple co-détenteur du nombre de victoires sur l’Ironman de Nice, Maxime Beaumont, kayakiste et vice champion olympique en K-1 200 M à Rio en 2016 ou encore Alain Lignier, ex-entraîneur de Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800m en 2017, seront présents pour des conseils aux sportifs et peut-être des commentaires sur les prestations des compétiteurs.

Tout cet événement est aussi en partenariat et au profit de l'association "Sport dans la ville" qui s'occupe de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes par le sport.

Pour tout cela, le rendez-vous est fixé dès 10h ce dimanche sur la page facebook de Hello Lille.