Des nouvelles de Bambino, le taureau star du Cailar ?

France Bleu Gard Lozère est complètement sous le charme de Bambino. Ce taureau de Camargue affole les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. Pourquoi ? En fait, il s'est retrouvé passager de la Peugeot 206 coupé cabriolet de son propriétaire, Benjamin Bantzé. Bambino s'était échappé de son enclos, mais il a tout de l'animal domestique, c'est peu de le dire. Et une fois qu'il l'a retrouvé, Benjamin l'a tout simplement ramené en voiture.

Le taureau est maintenant revenu dans son pré. Vous pouvez le voir en photo, aux côtés de son propriétaire Benjamin, papa d'un petit garçon de 2 ans et demi.

Benjamin Bantzé l'a recueilli à sa naissance, sa mère l'ayant abandonné. "Pour ne pas le laisser comme ça, on l'a élevé au biberon. Il a passé tout un hiver dans la maison, près de la cheminée avec les chiens. Quand il a grandi, il a rejoint les veaux et il fait désormais partie de l'élevage, mais avec lui, il y a un peu plus de liens tissés qu'avec les autres taureaux. Il est totalement apprivoisé. Il nous suit partout, il est beaucoup plus docile que les autres. Dans sa tête, c'est un chien !"