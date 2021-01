Des obsèques pas très "catholiques" au crématorium de la Seyne-sur Mer

Les signalements se sont multipliés ces dernières semaines. À tel point que la situation a conduit Monseigneur Rey, l'Évêque du diocèse de Fréjus-Toulon à alerter les familles endeuillées, sur des cérémonies pratiquées au crématorium de la Seyne-sur-Mer par un homme à l'apparence d'un prêtre, mais qui n'a pourtant pas reçu les sacrements. Le diocèse qui évoque une tromperie étudie la possibilité d'une plainte même s'il préférerait ne pas en arriver là, espérant simplement que la situation cesse.

L'affaire pourrait faire sourire. Dans le genre d'on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, ou on ne confond pas les tagliatelles avec les spaghetti. Sauf que cette affaire concerne des familles endeuillées qui souhaitent accompagner ce deuil par une spiritualité qui leur est chère.

Traditionnellement dans le Var, c'est la communion Saint Lazare, composée de prêtres, de diacres et de laïques qui sont chargés d'accompagner ces familles sur ce chemin douloureux. Or depuis quelques mois, au crématorium de la Seyne-sur Mer, un homme qui se présente comme le "prêtre Laurent" se charge des cérémonies, bien qu'il ne soit pas membre de l'Église Catholique.

"Il a les paroles, les habits, les codes d'un prêtre de l'Eglise catholique, mais il n'en est pas un. Il n'a pas reçu les sacrements qui font d'une personne de la société civile un prêtre qui appartient à l'Eglise catholique romaine. Il y a donc tromperie et une double violence qui est faite aux familles en deuil.

Celle d'avoir perdu un proche, et celle d'être trompée car elles pensent avoir des prières et des sacrements qui sont ceux de l'Eglise catholique alors qu'ils ne le sont pas" estime Yves-Marie Sevillia, directeur de cabinet de l'Evêque.

"Le père Laurent"

Mais le père Laurent, natif de Toulon en question n'est pas un inconnu. Le diocèse évoque en effet Laurent Lenne. Un véritable un touche à tout. La politique déjà puisqu'il n'était pas loin de Bernard Tapie, pour la campagne des régionales en Paca en 92. Des ambitions qui ont évolué puisqu'il a même été candidat à la présidentielle. Son programme était alors résumé sous forme d'un livre de 113 pages "un pasteur pour la France".

Il touche aussi à la chanson avec un album par exemple en duo avec Francis Lalanne ou un titre "en pleine face" dans lequel il recommande de ne pas oublier le latex. Pro-port de préservatif et pro-mariage gay, une position prise lors de sa participation à une émission de télé réalité Secret story (son secret à lui, justement c'était d'être prêtre).

D'ailleurs, sur sa page facebook, il est Monseigneur Laurent Lenne et se présente comme l'évêque apostolique et œcuménique. En étant vêtu des habits de circonstances. Un non initié pourrait se méprendre.

C'est ce qui pose problème justement aux représentants de l'Église catholique. La question est donc de savoir s'il y a une volonté manifeste de tromper les familles endeuillées, notamment s'il a été rétribué pour effectuer ces cérémonies.