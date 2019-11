Des œuvres volées dans une église de Dieppe restituées deux ans après

Dieppe, France

Jean-Baptiste Baranger, l'abbé de l'église Saint-Jacques à Dieppe, ne s'attendait pas à cela. Le 26 octobre dernier, un homme se présente à son presbytère pour lui rendre trois des huit tableaux du XIXe siècle volés dans la nuit du 6 au 7 novembre 2017. "J'étais un peu incrédule au départ, je me suis dit que c'était une plaisanterie puis il m'a montré un grand rouleau dans un drap, j'ai regardé d'un peu plus près et je me rends compte qu'effectivement qu'il s'agit bien d'œuvres d'art. Je reconnais les toiles", indique le prêtre à France Bleu Normandie. L'annonce a été faite aux fidèles dimanche 24 novembre.

L'homme veut rester anonyme

L'homme se dit totalement étranger au vol et n'indique pas son identité. "Il m'a dit qu'il s'était retrouvé en possession de ces toiles et que quelqu'un lui a indiqué qu'il s'agissait de celle de l'église Saint-Jacques". C'est à ce moment-là que l'individu décide de les restituer.

"C'est une très belle histoire parce que c'est une joie proportionnelle à la tristesse et à la blessure qui a été celle des Dieppois et des chrétiens en particulier il y a deux ans", conclut l'abbé.