PHOTOS - Des ossements de dinosaures vendus aux enchères à Toulon

Un crâne fossilisé de crocodile, quatre dents de dinosaure ou une mâchoire de mosasaure ! L'Hôtel des ventes de Toulon met aux enchères des objets très surprenants et très rares ce samedi 27 avril. Prix de départ : entre 40 et 500 euros. Ces fossiles proviennent d'une collection privée.

Toulon, France

C'est la première fois que l'Hôtel des ventes de Toulon propose de tels objets aux enchères. Ce samedi 27 avril, au milieu des tableaux, couverts en argent et services en porcelaine, les acheteurs trouveront un crâne de crocodile fossilisé de l'époque crétacé, des contre-empreintes de gralator variabilis (carnivore qui vivait il y a 200 millions d'années), des dents de dinosaures, une plaque de végétaux aquatiques de l'époque jurassique, mais aussi une mâchoire de mosasaure. Prix de départ, entre 40 et 500 euros. "Ce sont des estimations assez basses pour de tels objets, mais on en espère un peu plus au moment de la vente", précise Alexandre Arnaud, clerc de commissaire priseur.

Particuliers, professionnels ou musées pourraient être intéressés

Ces fossiles ont entre 70 à 300 millions d'années. Ils ont été mis en vente par les héritiers d'une Varoise qui les collectionnait. Reste à savoir qui seront les acheteurs de ces mâchoires, crânes et autres dents fossilisés ? "C'est la grande question ! On ne sait jamais qui seront les acheteurs de nos ventes. Mais, dans ce cas, des particuliers pourraient être intéressés, à condition d'avoir de la place pour les stocker. On peut aussi avoir des marchands professionnels ou pourquoi pas des musées", indique Alexandre Arnaud

Réponse donc à partir de 14h ce samedi 27 avril à l'hôtel des ventes de Toulon, 54 bd Clémenceau.

Ces fossiles datent de 70 à 300 millions d'années © Radio France - Sophie Glotin