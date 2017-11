Des ossements humains retrouvés dans une cave à Faverney en Haute-Saône.

Un plombier qui effectuait des travaux dans la cave d'une maison dans le bourg ancien de Faverney en Haute-Saône a trouvé sous la dalle en béton des ossements humains. D'après les premières constatations d'un anthropologue, les ossements seraient anciens, voir très anciens.

Au total ce sont 7 morceaux d'os humains qui ont été découverts. On ne peut pas vraiment parler de squelette, le seul os entier est un fémur. Le plombier qui effectuait une tranchée sous la dalle en béton de la cave à d'abord trouvé un bout d'os, puis un deuxième. Il a finalement appelé la gendarmerie.

Comme sur une scène de crime, ce sont les Techniciens d'Investigation Criminelle de Haute-Saône qui sont intervenus. Ils ont d'abord gelé la scène, pris des photos, effectué des relevés. Les premières photos ont été envoyées à un anthropologue du service central d'analyses de la gendarmerie nationale à Pontoise. Les analyses devront le confirmer mais il est formel, il s'agit d'ossements humains anciens, voir très anciens.

Il faudra attendre environ un mois pour avoir le résultat de ces analyses. Le procureur de la république décidera alors s'il faut effectuer des fouilles pour retrouver d'autres parties du squelette. Mais il y a peu de chances que cela soit le cas. Si les analyses démontrent que les os sont anciens et que la mort remonte à plus de 20 ans, l'action s'arrêtera là.

En France, la prescription pour les crimes est de 20 ans. Même si la mort n'a pas été naturelle, il sera impossible pour la justice de poursuivre un éventuel auteur de crime si les faits datent de plus de 20 ans.

En attendant la fin de cette procédure, le propriétaire a été autorisé à poursuivre ses travaux, sans toutefois refermer les tranchées.

Dans la commune, on parle de probables disparitions non élucidées. Mais Guy Curien l'affirme, lui qui est passionné d'histoire dans la commune, il n'y a pas de mort à Faverney qui n'ait pas été enterré, ni de criminel qui n'ait pas été jugé. Il faudrait probablement remonter sur plusieurs siècles pour connaitre l'identité de ce corps, et savoir pourquoi il a été enterré à cet endroit. Si les analyses scientifiques permettront d'établir la date de la mort, la justice ne fera pas ce travail historique.

