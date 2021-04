Faute de clients, certains restaurateurs dijonnais exposent depuis quelques semaines des ours en peluche dans leurs vitrines. Une idée inspirée d'une initiative parisienne pour redonner vies à ces lieux encore fermés.

PHOTOS - Des ours en peluche envahissent les restaurants dijonnaises

Depuis quelques semaines, vous les avez peut-être vus, installés en vitrine de certains restaurants ou bars dijonnais : des Dijon'ours ont envahi une dizaine de lieux. Une initiative de Catherine Bouillé, qui s'est inspiré d'un Parisien, Philippe Labourel. Il y a deux ans, "il en a eu assez de voir les Parisiens faire triste mine tout le temps", raconte Catherine Bouillé. Il décide de mettre des nounours dans la vitrine de sa librairie, et depuis, le phénomène ne fait que s'amplifier.

Audrey et Corentin posent dans la crêperie de Claire Gironais © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

"Merci les nounours d'avoir fait un peu de pub" - Claire Gironnais

"On a eu l'idée de les mettre plutôt chez les restaurateurs pour montrer qu'ils étaient là et qu'ils n'attendaient qu'une chose, avoir de nouveaux clients", explique Catherine. Et forcément, ça intrigue les passants. Claire Gironnais tient une crêperie, rue des Godrans. Elle a installé deux nounours dans son établissement.

Des nounours qui attisent la curiosité des passants et rapprochent restaurateurs et potentiels futurs clients (en attendant la réouverture) © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

"Il y a des personnes qui ont voulu les racheter", s'amuse Claire Gironnais. Elle reconnaît que ces nounours "amènent à la discussion". Un couple de passants a découvert son établissement grâce à sa vitrine poilue : "Merci les nounours d'avoir fait un peu de pub."

Et vu le succès de cette opération, Catherine Bouillé a des idées pour continuer à faire vivre ces peluches : "Le but, c'est qu'ils bougent, qu'ils vivent d'autres aventures ailleurs", c'est dans cette optique que Catherine veut "organiser un concert de jazz à La Cloche (à Dijon), avec comme spectateurs, les nounours, puisque nous n'avons pas le droit d'avoir de spectateurs humains", regrette-t-elle.