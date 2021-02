Des ovnis dans le ciel breton ? Plutôt les satellites Starlink d'Elon Musk

Vous avez été très nombreux à nous appeler à France Bleu Breizh Izel à cause de points lumineux aperçus dans le ciel breton. Des ovnis ? Non, il s'agit de satellites Starlink, lancés par le milliardaire américain Elon Musk.

Tout le week-end, les auditeurs de France Bleu Breizh Izel nous ont posé la question : y a-t-il des OVNIS dans le ciel breton ? Vous avez été très nombreux à apercevoir une ligne de points lumineux, parfaitement alignés, au petit matin entre 7h et 7h30. On vous rassure, nous n'avons pas trouvé de traces d'aliens en Bretagne. Il s'agit des satellites Starlink lancés dans le ciel par SpaceX, l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk, aussi patron de Tesla.

De plus en plus nombreux dans le ciel

"C'est une constellation de satellites de télécommunication dont le but est d'améliorer l'accès à internet dans les zones blanches, partout sur la planète", confirme Christiane Piton, la présidente de l'association d'astronomie de Cornouaille Loar Gann. "C'est vrai que c'est très surprenant de voir ça dans le ciel. Cela fait quelques années, depuis 2019, que l'on a commencé à en voir et ça va continuer. On va en voir de plus en plus, le but étant d'en envoyer des milliers dans les années à venir", abonde-t-elle.

La trajectoire d'un des satellite Starlink passe en ce moment exactement sur la pointe bretonne comme indiqué sur l'image ci-dessous. Elle devrait être visible encore quelques jours, vous pouvez consulter les horaires ici.