Des panneaux d'entrée disparaissent en Dordogne, le maire s'adresse avec humour aux habitants

Deux des quatre panneaux d'entrée de Pomport ont disparu en Dordogne. Le maire de la commune du Bergeracois a décidé de poster un message sur Facebook ce mercredi 6 avril. "Tellement on y passe, on ne l'avait pas vu mais ça date d'il y a plusieurs semaines. Un beau matin, moi j'ai vu qu'ils n'y étaient plus et des habitants m'ont dit "ah il manque des panneaux, il manque des panneaux et d'autres pensaient même qu'on les avait changé mais non du tout, c'est qu'ils ont disparu".

"Paris, Saint-Tropez je comprend qu'on puisse vouloir prendre les panneaux mais Pomport, pourquoi ? se demande le maire Anthony Castaing Copier

Anthony Castaing, Vigneron au Domaine de Grange Neuve à Pomport. © Radio France - Franck Lutton

C'est la première fois que des panneaux sont volés dans la commune et cela interroge l'élu "surtout qu'ils sont boulonnés ces panneaux, cela veut dire qu'il a fallu des outils pour les emmener". Le maire se demande sur Facebook à quoi ces panneaux vont bien pouvoir servir :"Que sont devenus ces panneaux ? Peut être une table basse, une planche à découper le saucisson voir un abattant à WC". Le maire, Anthony Castaing, n'a pas porté plainte. Il estime que ce n'est pas grave mais "pénible" pour la commune qui va devoir débourser selon lui plusieurs centaines d'euros pour les remplacer.

Ce n'est pas la première fois que le maire de Pomport se démarque avec humour sur l'actualité de sa commune ou bien dans son domaine professionnel. Il avait partagé il y a quelques mois une vidéo originale de recrutement dans son vignoble.