Des panneaux en patois franc-comtois à Sainte-Anne dans le Doubs

Sainte-Anne, France

Incroyable mais vrai, la signalisation bilingue est arrivée en Franche Comté ! Les débuts sont encore timides, mais tout de même : à l'occasion du premier jour du printemps ce mercredi, deux plaques de rue ont été installées à Sainte Anne dans le Doubs.

Deux plaques de rue en arpitan, le patois du sud de la région

Ces deux plaques de rue sont en arpitan, le patois comtois du sud de la région, le franc comtois étant celui du nord. Sur la première on peut lire : Tsemin di pont di diaibou, comprenez la Route du pont du diable et Rieuto di tsètiau, la rue du château sur la seconde. Ces deux plaques sont à l'initiative de Billy Fumey, un habitant de la commune qui se bat depuis dix ans pour défendre la langue régionale.

Coût total de ces panneaux : 235 euros, entièrement financés par l'Institut de promotion des Langues régionales de Franche Comté dont Billy Fumey est le président. © Radio France - Dimitri Imbert

"L'idée est née en 2006 en Bretagne en voyant les panneaux bilingues, explique Billy . Je me suis dit : on passe à côté de quelque chose en Franche Comté, on n'a pas ça." Pour Billy Fumey, qui préside l'Institut de promotion des Langues régionales de Franche Comté, "la Franche-Comté a une carte à jouer. Il faut faire des langues régionales un atout, c'est une richesse comme une autre qui a toute sa place."

Le coût de ces panneaux est de 235 euros, entièrement financés par l'Institut qui en a fait don à la commune. La graphie de référence est celle des Fourgs et date de 1865. les panneaux ont été fabriqués par l'entreprise Signaux Girod de Bellefontaine dans le Jura.