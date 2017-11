Des panneaux "sens interdit" empêchent une retraitée de rentrer chez elle

A Sainte-Tulle, la Mairie a décidé de sécuriser la D105 en modifiant la signalisation. Résultat : Annie Martin, 76 ans, ne peut plus rentrer chez elle sans violer deux panneaux "sens interdit".

La signalisation peut parfois être déroutante. Annie Martin, résidente de Sainte-Tulle, a vu son entrée bloquée par deux panneaux "sens interdit" ainsi qu'une ligne continue. La retraitée de 76 ans n'a pas d'autres choix que de commettre deux infractions si elle veut rentrer chez elle.

Pour rentrer chez moi sans infraction, il me faudrait un hélicoptère

La Mairie de Sainte-Tulle a proposé une alternative à Annie et son époux : le couple Martin peut emprunter un chemin adjacent en faisant un détour de quelques centaines de mètres. "C'est n'importe quoi, regardez comme le virage est serré. Avec un véhicule volumineux on dépasse forcément la ligne continue. Pour rentrer chez moi sans infraction, il me faudrait un hélicoptère" se moque Annie.

Pour Bruno Poissonnier, Maire de Sainte-Tulle, ces panneaux étaient la meilleure option : "Le Conseil Général exigeait même une barrière de sécurité, comme sur les autoroutes. Nous n'avons refusé d'enclaver les riverains, nous cherchons une meilleure solution que le sens interdit."

L'intersection entre la D105 et la rue de Pierrevert est le théâtre de nombreux accidents de la route, d'où la volonté municipale de sécuriser le boulevard : le maire avoue que son équipe de voirie a manqué d'être renversée le jour de l'évaluation du danger de la zone.