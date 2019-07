Des parapentistes alsaciens ont posé les pieds sur le Mont Blanc en arrivant d'en haut

La performance n'est possible en moyenne qu'un ou deux jours tous les 5 ans: atterrir sur le Mont-Blanc après avoir décollé de la vallée de Chamonix, en contrebas. Un moniteur de l'école de parapente d'Oderen y est parvenu mercredi 26 juin en biplace avec sa compagne et un second moniteur

Chamonix, France

Il a d'abord fallu décortiquer la météo pour choisir le bon moment: plusieurs jours de canicule de suite et très peu de vents d'altitude. Cette journée à gros potentiel, c'était mercredi 26 juin. Vincent Pierré et Mélissa, sa compagne, ont décollé en tandem du Plan Praz, au dessus de Chamonix, à 2000 mètres d'altitude, en compagnie de Lawrence Olry, lui aussi moniteur à l'école de parapente Cumulus d'Oderen.

Au dessus de la mer de glace - Vincent Pierré

on s'en souviendra. Vincent Pierré

Après deux heures et demie de vol, la petite équipe s'est hissée, via l'Italie, à 5300 mètres d'altitude. Vincent Pierré explique qu'ils auraient pu grimper encore mais qu'ils commençaient à avoir froid. Une petite descente de 500 mètres et ils posent les pieds sur le dôme du Mont-Blanc. "Moins fatiguant que par en bas" explique Vincent qui raconte que ça n'est pas véritablement un exploit, une centaine de parapentistes l'ont réalisé ce jour là, mais que c'est "magique car on a plutôt l'habitude d'arriver sur le Mont-Blanc par en dessous" et que forcément "on s'en souviendra". Les parapentistes ont redécollé quelques minutes plus tard pour rejoindre la vallée.

Le toit de l'Europe à portée de pieds - Vincent Pierré