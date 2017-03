Des paroisses de Rennes et Saint-Malo testent la quête électronique

Plus besoin de chercher la monnaie au fond de la poche! Désormais, les fidèles de quatre paroisses de Rennes et Saint-Malo pourront donner à la quête via une application gratuite, bien nommée La Quête.

Le premier à en avoir parlé à ses ouailles est le père Olivier Roy, il y a dix jours, lors de la messe dominicale, à Saint Patrick d'Alet, à Saint Malo. L'idée, pour lui, est de redonner du sens à la quête. "Des fois, on vide ses poches et on met que des pièces de un ou deux centimes mais ce n'est pas avec cela qu'on nourrit son homme!". Et d'ajouter: "C'est bien de se dire quand je donne à la quête , je contribue à la vie de ma paroisse.".Pour le père Nicolas Guillou, le curé de Saint Melaine, à Rennes, l'Eglise doit s'adapter aux nouvelles technologies: "Il ne faut pas qu'on est l'impression d'être des dinosaures sur notre communication, sur nos dons. Il ne faut pas qu'on ait peur de parler d'argent comme on en parle dans une famille.". Et il poursuit en riant: "On vit d'abord d'amour mais aussi d'eau fraîche!".

La quête avec le panier ne disparaîtra pas © Maxppp - Jérôme Fouquet

L'Eglise se finance à 100% grâce aux dons des fidèles. Cette application La Quête est un outil supplémentaire pour les collecter, en particulier auprès des jeunes. Alors comment çà marche? Rien de bien compliqué. Il suffit de télécharger gratuitement l'application, d'entrer ses coordonnées bancaires qui seront protégées, sélectionner sa paroisse, puis choisir un montant à partir d'un euro et appuyer sur "donner".

Le smartphone à la messe, cela ne me fait pas peur!

Alors sortir son téléphone à la messe? Le curé de Saint Patrick d'Alet assure que cela ne le gênera pas: "Il y a déjà des gens qui le font et moi-même, je m'enregistre, donc je l'utilise aussi. Le smartphone à la messe, cela ne me fait pas peur!". Et pour ceux que cela embarrasserait, il y a toujours la possibilité de cliquer sur l' application avant ou après la messe. Pour décomplexer ses paroissiens, le père Guillou, lui, a eu une idée qu'il va expérimenter ce mercredi des Cendres. Les fidèles pourront prendre à l'entrée de l'église des petits coupons de couleur qu'ils mettront dans le panier qui passe. "Comme cela, il n'y aura pas de crainte que la personne qui tient le panier regarde de travers en pensant qu'untel ne donne rien.", explique le prêtre. Comme cela, les gens pourront donner le coeur léger et l'esprit tranquille!