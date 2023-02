Des patineuses rouennaises cartonnent sur TikTok : la Team Jeanne d'Arc suivie par plus de 120.000 personnes

Les patineuses de la Team Jeanne d'Arc sont devenues de vraies stars du réseau social TikTok. Leur compte, lancé il y a trois ans, de manière un peu anonyme a décollé ces dernières semaines : plus de 120.000 abonnés et plusieurs vidéos qui ont dépassé le million de vues. La plus visionnée cumule 18,5 millions de "vues", un carton qui en fait l'équipe de patinage synchronisée la plus suivie dans le monde, selon l'une des patineuses, Amélie Hervé. "Au début, c'était pour s'amuser, on s'ennuyait en compétition", raconte la jeune rouennaise. Les vidéos sont de plus en plus suivies et les chiffres s'affolent, jusqu'à cette compétition il y a deux semaines en Suisse. "On a pris plus de 20.000 abonnés, c'était fou."

Des vidéos pour montrer leur quotidien

Les vidéos, toujours très courtes et en musique, montrent leur quotidien, leurs plus belles figures, leur préparation, leurs déplacements en bus, ce qui fait la vie de cette équipe. Lors de lives, des vidéos en direct où elles répondent aux spectateurs, elles donnent aussi des conseils à des novices pour commencer le patinage synchronisé. "Une personne de Paris a découvert notre discipline avec nos vidéos, elle va envoyer ses documents pour rejoindre le club" sourit Amélie Hervé. Cette nouvelle notoriété pourrait donc attirer de nouveaux licenciés, de nouveaux talents pour le club. "Cela casse les stéréotypes, on montre qu'il y a du travail, mais on s'amuse beaucoup aussi."

Leur entraîneuse, Clara Levieux, regarde le phénomène d'un œil amusé, mais aussi intéressé : "Sait-on jamais, cela pourrait nous amener un sponsor, des partenaires", sourit-elle.

Engagées dans la catégorie Seniors à la French Cup

La Team Jeanne d'Arc est engagée dans la catégorie Seniors à la French Cup, qui se déroule ce vendredi 3 février, et samedi 4 à la patinoire de l'Île Lacroix, à Rouen. Dans cette catégorie reine, les patineuses proposeront leur programme court et un programme libre, pour engranger des points. Autant dire que les portables vont rester aux vestiaires. 29 équipes de huit pays différents sont engagées cette année, pour la 28e édition de l'épreuve, qui ne comptera pas cette année dans l'optique des qualifications pour les Mondiaux.